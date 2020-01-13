تقرير:120 مليار دولار دعم الكهرباء بدول الخليج خلال 20 عاماً

الرياض - مباشر: ذكر تقرير صادر عن شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، أن سياسة تسعير الكهرباء الحالية بدول الخليج لا تتسم بالاستدامة؛ مشيراً إلى أن الدعم أدى على مدى عقود طويلة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر في الطاقة، فضلاً عن استنزاف مئات المليارات من ميزانيات حكومات المنطقة.

وأضاف تقرير ستراتيجي& التابعة لشبكة بي دبليو سي، تلقاه "مباشر" يوم الاثنين، بعنوان "إصلاح أسعار الكهرباء: الخيار الصعب لصناعات دول التعاون الخليجي"، أن دعم الكهرباء كلّف دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 120 مليار دولار على مدى السنوات العشرين الماضية.

وأكد أنه إذا استمرت هذه السياسات على حالها حتى عام 2030 فإنها ستكلف تلك الدول 150 مليار دولار أخرى مع تنامي الطلب على الكهرباء.

كما لفت التقرير إلى أن المنطقة بحاجة إلى إصلاح هذه السياسة لتحقيق طموحات تنمية الصناعة المحلية وبناء قطاع كهرباء مستدام اقتصادياً.

وتابع التقرير: هناك اعتقاد خاطئ لدى الشركات الصناعية، بأن إصلاحات التسعير ستؤثر على قدرتها التنافسية، الأمر الذي يدفع إلى معارضة كبيرة من الصناعيين لإصلاح أسعار الكهرباء.

وقال شهاب البرعي، الشريك في شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط: "لا يمكن على الإطلاق أن تستمر الهيكلية الحالية لأسعار الكهرباء في المنطقة".

وتابع البرعي: يمكن لإصلاحات أسعار الكهرباء لو تمت بهيكلة صحيحة أن تجعل أنظمة توليد الطاقة الكهربائية مستدامة اقتصادياً، وتساعد في الوقت ذاته في تنمية القاعدة الصناعية في المنطقة.

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