مسؤول بأرامكو: يجب تسخير الاستثمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة

الرياض – مباشر: قال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية، محمد القحطاني، إنه يجب العمل على تسخير الاستثمارات لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وذكر القحطاني، خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 في مدينة الظهران السعودية اليوم الاثنين: "كصناع للطاقة يأتي انعقاد المؤتمر لتشارك الرؤى في مجال صناعتنا وفي ظل حقبة جديدة باتت تمثل عصراً جديداً للطاقة، وفي هذا العصر الجديد فإنه من الأهمية تسخير الاستثمارات لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة".

ولفت القحطاني، إلى أنه ينبغي مواصلة العمل الجاد والدؤوب؛ لتخفيف انبعاثات المواد الهيدروكربونية، مبيناً أن العلوم والتكنولوجيا والتقنيات والموظفين بشكل خاص كلها عوامل مهمة في هذا الشأن.

وافتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، المؤتمر الدولي لتقنية البترول في الظهران؛ تحت رعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي ينعقد لأول مرة في المملكة، ويعد من أهم المؤتمرات التقنية التي تتناول قطاع الطاقة في العالم.

وقال الوزير، إن المملكة العربية السعودية ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة.

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