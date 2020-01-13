ترامب يحذر قادة إيران: "لا تقتلوا المعارضين.. العالم يراقبكم"

مباشر - سالي إسماعيل: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً جديداً إلى قادة إيران، في الوقت الذي تشهد فيه طهران احتشاد الآلاف من الإيرانيين للتظاهر احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وانتشرت المظاهرات المناهضة للحكومة في كافة أنحاء إيران وذلك في أعقاب الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية عبر صاروخ عن طريق الخطأ خلال الضربة العسكرية للقوات الأمريكية في العراق يوم الأربعاء الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأحد: "إلى قادة إيران - لا تقتلوا المعارضين لديكم".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تم قتل أو سجن الآلاف من قبل القادة الإيرانيين وأن العالم يراقبكم.

وتابع: "والأمر الأكثر أهمية، أن الولايات المتحدة تراقبكم".

ووجه عدة رسائل متتالية إلى النظام الإيراني بقوله: "أعد تشغيل الإنترنت، ودع المراسلين يعملون بحرية، وتوقف عن قتل شعبك الإيراني العظيم".

وكانت طائرة أوكرانية تحطمت يوم الأربعاء الماضي بعد دقائق من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها.

ورغم تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغيرهم بأن الحادث كان ناجماً عن صاروخ إيراني، لكن طهران نفت تلك المزاعم الغربية قبل أن تعترف في عطلة نهاية الأسبوع بأن الصاروخ ضرب الطائرة عن غير عمد.

ودفع هذا الاعتراف المتظاهرين إلى الشوارع الإيرانية.

وتأتي تحذيرات ترامب بعد ساعات من إعرابه عن دعم إدارته للمتظاهرين، حيث كتب في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه قد وقف مع الشعب الإيراني منذ توليه المنصب قبل ثلاثة أعوام.

وفي تغريدة منفصلة يوم السبت، أوضح ترامب أنه يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة وإبلاغ الحقائق من الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني.