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ارتفاع فائض الميزان التجاري في المملكة المتحدة خلال نوفمبر

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مباشر: اتسع فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات في المملكة المتحدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدعم زيادة الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، أن فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفع بنحو 0.6 مليار دولار ليصل إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب البيانات، فإن صادرات المملكة المتحدة ارتفعت بمقدار 5.1 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 177.5 مليار جنيه إسترليني.

بينما زادت الواردات بمقدار 4.4 مليار جنيه إسترليني لتسجل 176.4 مليار جنيه إسترليني في ثلاثة أشهر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وفي الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع بنحو 1.1 مليار إسترليني مسجلاً 27.7 مليار إسترليني، بينما صعد فائض الميزان الخدمي بنحو 1.7 مليار ليحقق 28.8 مليار إسترليني.

وعن الشركاء التجاريين، أظهرت البيانات أن العجز التجاري للمملكة المتحدة مع دول الاتحاد الأوروبي ارتفع 1.8 مليار إسترليني مسجلاً 23.9 مليار إسترليني.

وبحلول الساعة 11:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.6 بالمائة عند 1.2982 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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