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الملك سلمان يغادر لسلطنة عُمان وينيب ولي العهد لإدارة البلاد

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الملك سلمان يغادر لسلطنة عُمان وينيب ولي العهد لإدارة البلاد الملك سلمان يغادر لسلطنة عُمان وينيب ولي العهد لإدارة البلاد

الرياض- مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  أمراً ملكياً اليوم الإثنين بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة العربية .

جاء ذلك بالتزامن مع مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس.

وكان ديوان البلاط السلطاني في دولة عُمان، قد أعلن يوم السبت الماضي، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد فترة حكم استمرت 50 عاماً، ليعلن مجلس الدفاع في السلطنة عن تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً للبلاد، تنفيذاً للوصية المكتوبة بخط يد السلطان الراحل قابوس.

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