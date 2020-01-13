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توضيح من التقاعد السعودية بشأن صرف البدلات وتعويض الإجازات

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الرياض – مباشر: أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد ، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن صرف البدلات وتعويض الإجازات للمتقاعد.

وأوضحت المؤسسة أن صرف الحقوق المالية والبدلات وتعويض الإجازات للمتقاعد ليست من اختصاص المؤسسة.

وأضافت المؤسسة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنها مسؤولة عن صرف المعاش التقاعدي فقط للموظف بعد تقاعده، أما ما يتعلق بصرف الحقوق المالية الأخرى والبدلات وتعويض الإجازات فيُطالب بها المتقاعد جهة عمله قبل تقاعده.

ودعت مؤسسة التقاعد عموم المتقاعدين إلى التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني، للاستفادة من الخدمات التي المؤسسة تيسيراً على عملائها؛ مثل طباعة التعريف بالمعاش، وطلب بطاقة المتقاعد التعريفية، ومتابعة المعاملات وتحميل المستندات، والتواصل مع المؤسسة لتقديم المقترحات والاستفسارات.

وطالبت المؤسسة العامة للتقاعد، الأسبوع الماضي، المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكيلهم بضرورة إبلاغ المؤسسة مباشرة عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة.

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مباشر (اقتصاد)

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