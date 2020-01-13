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كامل الوزير: لن أترك الطريق الدائري يقهرني. وخدت اعتمادات لتطويره وجعله ٧و٨ حارات في الحتت اللي تسمح

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