تحميل لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2019 كاملة لجميع أجهزة الكمبيوتر بحجم صغير برابط واحد مباشر من على ميديا فاير مع الشفرات

نقدم لكم من خلال موقعنا دليل مصر تحميل وشفرات لعبة جاتا سان اندرس GTA SAN ANDREAS 2019 لعبة جاتا من أفضل ألعاب المغامرات يعشقها الكثير من محبي الألعاب خصوصا الأطفال نظرا للشهرة التي تتمتع بها اللعبة في جميع أنحاء العالم، وهذه اللعبة عبارة عن شخص يقوم بالتجول في الشارع ويمكنه فعل أي شيء مثل ركوب السيارات والدخول إلى جميع الأماكن ويمكن أيضًا أن يقوم بفعل أي شيء في الناس أي أنها لعبة حُرة تماما يمكنك فعل أي شيء فيها والاستمتاع بكل شيء في هذه اللعبة.
لعبة جاتا سان اندرس
رابط تحميل لعبة جاتا سان اندرس تحظى اللعبة بشهرة كبيرة نظرا لوجود الكثير من المهمات بها ويمكنك الإنضمام للعصابات وفعل أي شيء في هذه اللعبة، وهي من الألعاب المشهورة والتي مازال الكثير من محبي ألعاب المغامرات يقومون بلعبها حتى الآن بالرغم من وجود أحدث من هذه اللعبة.
تحميل لعبة جاتا سان اندرس للكمبيوتر ميديا فاير يمكنك التحكم في اللعبة كيفما شئت ويمكنك الانضمام او محاربة العصابات التي توجد في الشوارع وحصد الكثير من الأسحلة البيضاء والأسحلة النارية في هذه اللعبة
تحميل لعبة GTA San Andreas يمكنك أيضًا تحميل لعبة جاتا المصرية النسخة الخاصة بشوارع مصر وهي أيضًا نسخة مطورة من لعبة جاتا سان أندريس الأصلية وهي لعبة رائعة بها العديد من المودات Moods وبها الكثير من المناطق المصرية والأجواء المصرية، يمكنكم تحميلها أيضا بجانت جاتا سان اندرس.
الان هناك بالطبع إصدارات أحدث من جاتا أهمها GTA V وهي من أفضل الألعاب الأكشن ومساحتها تتعدى الـ 40 جيجا وتتطلب رامات 8 جيجا.
صورة لعبة جاتا GTA San Andreas
إليكم بعض صور اللعبة:
متطلبات تشغيل لعبة جاتا سان اندرس على الكمبيوتر
تحميل لعبة جاتا سان اندرس ميديا فاير لا تتطلب اللعبة إمكانيات تشغيل كبيرة يمكنك تشغيلها على رامات 512 وكارت شاشة 265 ميجا وهي بالطبع إمكانيات موجودة في أي جهاز لأنها تعتبر أقل إمكانيات للكمبيوتر وفي حالة توافر إمكانيات أكبر من هذه بالطبع ستساعد في تشغيل اللعبة بكفاءة أكبر.
رابط تحميل جاتا سان اندرس للكمبيوتر والإمكانيات الموصى بها للعبة أن تكون الرامات 2 جيجا وكارت شاشة 1 من أجل تشغيل اللعبة على أعلى مستوى بدون تقطيع أو بطئ نهائيًا.
تحميل لعبة جاتا سان اندرس من ميديا فاير تعتبر من أفضل نسخ لعبة جاتا الخفيفة والتي لاتحتاج إلى إمكانيات كبيرة على الجهاز الخاص بك.
تحميل لعبة جاتا سات اندرس للكمبيوتر برابط مجاني من ميديا فاير افضل لعبة جاتا للأجهزة الخفيفة والتي لاتحتاج إلى متطلبات عالية.
طريقة تسطيب لعبة جاتا GTA San Andreas
اللعبة لاتحتاج إلى شرح للتسطيب فقط قم بتحميلها وفك الضغط وستجد جميع الأمور سهلة في تشغيل اللعبة
يمكن تشغيل اللعبة على معظم الأنظمة أشهرها xp, vista, 7, 8
تحميل لعبة جاتا GTA San Andreas برابط واحد
لتحميل اللعبة
طريقة التحميل من الرابط
شفرات لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas
هناك العديد من الشفرات التي يتم إستخدامها في اللعبة من اجل تسهيل المهمات وإضافة العديد من المميزات إلى اللعبة مجانا.
إليكم أهم شفرات اللعبة يمكنكم حفظها في مستند من أجل إستخدامها أثناء لعب اللعبة، وهذه أبرز الشفرات التي يمكن كتابتها أثناء اللعب:
|الكود
|الشفرة عند كتابة الكود
|LXGIWYL
|أسلحة من المستوى الأول
|KJKSZPJ
|أسلحة من المستوى الثانى
|UZUMYMW
|أسلحة من المستوى الثالث
|HESOYAM
|صحة كاملة و درع و 250 ألف دولار
|OSRBLHH
|الشرطة تلاحقك بنجمتين
|ASNAEB
|الشرطة تتوقف عن ملاحقتك
|AFZLLQLL
|طقس مشمس
|ICIKPYH
|طقس مشمس جدا
|ALNSFMZO
|طقس عتم
|AUIFRVQS
|طقس ممطر
|CFVFGMJ
|طقس ضبابى
|YSOHNUL
|ساعة اللعبة سريعة
|PPGWJHT
|اللعبة أسرع
|LIYOAAY
|اللعبة بطيئة
|AJLOJYQY
|المارة يصارعون بعضهم
|BAGOWPG
|توجد مكافأة للنيل منك فى اللعبة
|FOOOXFT
|الجميع يحمل السلاح
|AIWPRTON
|مركبة Rhino
|CQZIJMB
|مركبة Bloodring Banger
|JQNTDMH
|مركبة Rancher
|PDNEJOH
|مركبة Racecar
|VPJTQWV
|مركبة Racecar
|AQTBCODX
|مركبة Romero
|KRIJEBR
|مركبة Stretch
|UBHYZHQ
|مركبة Trashmaster
|RZHSUEW
|مركبة Caddy
|CPKTNWT
|تفجير جميع السيارات فى اللعبة
|XICWMD
|السيارات غير مرئية
|PGGOMOY
|قيادة أفضل للسيارات
|SZCMAWO
|انتحار
|ZEIIVG
|جميع الاشارات خضراء
|YLTEICZ
|السائقين عنيفين
|LLQPFBN
|الاشارة وردية اللون
|IOWDLAC
|الاشارة سوداء اللون
|AFSNMSMW
|المراكب تطير
|BTCDBCB
|زيادة فى وزن الشخصية
|QWIOPKB
|شخصية اللاعب بعضلات ضخمة
|KVGYZQK
|شخصية نحيلة
|ASBHGRB
|النجم الشهير Elvis فى كل مكان
|BGLUAWML
|المارة يهاجموك بالأسلحة و قاذفات الصواريخ
|CIKGCGX
|حفلة شاطىء
|MROEMZH
|العصابات فى كل مكان
|MROEMZH
|العصابات تسيطر على الشارع
|AFPHULTL
|ملابس نينجا
|BEKKNQV
|النساء تلاحقك فى كل مكان
|BGKGTJH
|السيارات فى الشارع رخيصة
|GUSNHDE
|السيارات فى الشارع سيارات سباق فقط
|RIPAZHA
|السيارات تطير
|JUMPJET
|طائرة Hydra
|KGGGDKP
|مركبة Vortex Hovercraft
|COXEFGU
|جميع السيارات بها نيترو لزيادة السرعة
|BSXSGGC
|السيارت تطير عند الاصطدام بها
|XJVSNAJ
|دائما فى منتصف الليل
|OFVIAC
|السماء برتقالية
|MGHXYRM
|عاصفة رعدية
|CWJXUOC
|عاصفة رملية
|LFGMHAL
|قفزة كبيرة
|BAGUVIX
|صحة مكتملة
|CVWKXAM
|الأوكسجين لا ينفذ فى الماء و الغطس بدون غرق
|AIYPWZQP
|إعطاء مظلة باراشوت
|YECGAA
|إعطاء مظلة صاروخية Jetpack
|AEZAKMI
|الشرطة لا تلاحقك أبدا
|LJSPQK
|الشرطة تلاحقك بشكل كامل 6 نجوم
|IAVENJQ
|لكمات قوية
|AEDUWNV
|الشخصية لا تجوع أبدا
|IOJUFZN
|حالة غضب فى شوارع اللعبة
|MUNASEF
|حالة أدرينالين
|WANRLTW
|الذخيرة لا تنفذ
|OUIQDMW
|إصابة الأهداف بشكل حر أثناء القيادة
|THGLOJ
|تقليل السيارات فى الشارع
|FVTMNBZ
|السيارات فى الشارع ريفية
|SJMAHPE
|إعطاء الجميع مسدس 9 ميللى
|BMTPWHR
|سيارات و ملابس ريفية
|ZSOXFSQ
|إعطاء الجميع قاذفات صواريخ
|OGXSDAG
|إحترام كامل
|VKYPQCF
|جميع التاكسى به نيترو لتسريع السيارة
|OHDUDE
|مركبة Hunter
|AKJJYGLC
|مركبة Quad
|AMOMHRER
|مركبة Tanker Truck
|EEGCYXT
|مركبة Dozer
|URKQSRK
|مركبة Stunt Plane
|AGBDLCID
|مركبة Monster
|IFIRSTDOZ
|الشرطة لا تلاحقك أبدا
|CAINEMVHZC
|صحة كاملة إلا فى حالة الانفجار أو السقوط من أعلى
|allcarsgoboom
|جميع السيارات تنفجر
|PAINTITBLACK
|سيارات سوداء
|RLMJHSC
|السيارات تسير على الماء
|DEATHGUN
|إعطاء رشاش آلى
|GIVEMESOMELIFE
|صحة مكتملة
|GROVELIFE
|عصابات حولك
|GOONOUJ
|موتوسيكل سباق PCG600
|DIRTBIKEZ
|مركبة Sanchez
|IMTOFULL
|سد جوع الشخصية فى اللعبة
|BUSTEDLIFE
|الشرطة فى كل مكان
|BURNINGDESIRE
|رجال المطافى فى كل مكان
|AGENTCITY
|الجميع معه مسدسات
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