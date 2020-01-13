ما هي أفضل الطرق لتعلم تداول الفوركس للمبتدئين ؟

تداول الفوركس هو سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذى يمكنك فيه كسب المال بسهولة يمكنك أيضًا أن تعانى من الخسائر، من الواضح أن هناك سببًا في نجاح البعض وتحقيقهم ملايين الدولارات بينما يفشل الآخرون، الفرق يكمن في كيف تعلم المتداولون المختلفون مهاراتهم التجارية، وما الذى يؤثر على مستويات النجاح في تجارة الفوركس.

إذا كنت تريد أن تتعلم التداول فعليك أن تفهم أنه حتى أفضل المتداولين يحققون الربح ويفقدون المال أيضًا، لذلك يجب عليك التداول بأموال يمكنك أن تخسرها، ويجب أن تحتفظ ببعض المال كاحتياطى للسماح لك بالتداول لبضعة أيام حتى لو كنت في سلسلة خسائر.

الحصول على التعليم

لكى تتداول بكفاءة يجب أن تفهم السوق جيدًا وأساليب تداول الفوركس وإدارة مخاطرك على نحو جيد وأكثر فاعلية، توجد عدة طرق لتعلم الفوركس وهى:

التعليم الذاتي من الطرق المعروفة والأكثر سهولة لتعلم تداول الفوركس، فالإنترنت ملئ بمصادر مختلفة من المعلومات المتعلقة بالتداول، يمكنك تحميل الكتب التي تشرح كل ما يتعلق بالأسواق المالية قم بتنزيلها وابدأ بقراءتها. الدورات التدريبية التجارية: هي واحدة من أبسط الطرق لتعلم الفوركس للمبتدئين، يوجد الكثيرين من خبراء الاستثمار الذين يعقدون العديد من الندوات والدورات التدريبية للمتداولين، يمكنك أيضًا التعلم من خلال دورات تقدمها شركات الوساطة. دروس الفيديو: يمكنك تعلم تداول العملات الأجنبية عبر الانترنت عن طريق الفيديوهات التدريبية، فهى توفر كل من أساسيات التداول والمزيد من المعلومات المتخصصة. الدراسة في مدرسة مخصصة لتعليم الفوركس: وهى الطريقة الأكثر موثوقية لتعلم التداول وكسب المال.

تعلم أساسيات تداول الفوركس

تعلم كيفية التداول في الفوركس ليس بالأمر الصعب، الشيء الأساسى الذى يجب على كل مبتدئ فعله أولًا هو معرفة الأساسيات والتعامل معها بشكل معتدل.

من الضرورى أن نفهم أساسيات التداول، كل متداول يريد تحقيق هدفه ولكن أغلبهم دائمًا ما يفكر في الثراء في وقت قصير، لهذا يقوموا بتخطى المعلومات الأساسية والقفز الفوري في التداول، لهذا السبب لا يستطيعون النجاح.

لذا كن ناجحًا، وتعلم كيف تعمل تجارة الفوركس، مع المصطلحات الأساسية التي ستراها دائمًا مثل: النقاط والعملات الأكثر شهرة والاسبريد والهامش والرافعة المالية وإدارة المخاطر والتحليل الفني والتحليل الأساسى وعلم نفس التداول وأكثر من ذلك، لهذا يجب أن تكون صبورًا لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

تعلم إدارة المخاطر

من الضرورى أن تتعلم الإدارة السليمة للمخاطر لتحقيق النجاح في التداول، إنها سيطرة على رأس المال المستثمر من الخسائر، يعتقد بعض المتداولين أن لديهم أفضل استراتيجية في العالم، لكن بدون إدارة المخاطر المناسبة لا يوجد لديك شيء، يشبه التداول دون إدارة المخاطر كالقفز وسط البحر دون تعلم السباحة.

تدرب على حساب تجريبى

يشبه الحساب التجريبى حساب تداول حقيقى تقريبًا، إنه يساعدك على ادراك منصة التداول تمامًا دون ضغوط فقدان الأموال، والهدف منه اختبار أي استراتيجية واعداد نفسك.

الحساب التجريبى يمنحك المال الظاهرى للتداول حيث لا تحتاج إلى إيداع أموالك، إنه طريقة مثالية لبدء التداول قبل أن تستثمر أموالك في تداول حقيقى.

ابدأ برأس مال صغير

لا يوجد اختلاف في بدء التداول برأس مال صغير أو كبير، لكن تداول العملات الأجنبية ينطوى على مخاطرة كبيرة بفقدان رأس المال للمبتدئين، لذلك من الأفضل فتح حساب مصغر مع وسيط مناسب يسمح لك بالتداول بإيداع صغير، إذا نجحت في أول تداول لك فهذه بداية جيدة ولكن إذا ارتكبت خطأ أو خسارة فهذه بداية سيئة ويجب عليك مراجعة أسباب الخسارة والعمل على تجنبها في المستقبل.