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تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا

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تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا

يقدم موقع دليل تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر رابط مباشر ميديا فاير حيث تعتبر لعبة صلاح الدين من  أشهر الألعاب الإستراتيجية التي أصدرتها شركة Firefly Studios عام 2002 وبالرغم من مرور سنوات طويلة على إصدار اللعبة لكنها مازالت تحظى الكثير من الشُهرة خصوصا في الوطن العربي لأنها تحت اسم شخص إسلامي عظيم وهو صلاح الدين الأيوبي الذي حارب الصلبيين، اللعبة تعتمد على الذكاء والخطط الإستراتيجية التي تضعها أنت من أجل الفوز على الأعداء، واللعبة تدور حول غزو الصلبيين لمنطقة الشرق الأوسط وبها العديد من الخصائص.

لعبة صلاح الدين

تحميل لعبة صلاح الدين ميديا فاير لعبة صلاح الدين تعتمد على الخطط الاستراتيجية التي تضعها في الجيش الخاص بك من أجل الفوز على أعدائك الصلبيين، وعليك في هذه اللعبة استغلال جميع الموارد الموجودة من أجل تنمية الجيش الخاص بك.

رابط تحميل لعبة صلاح الدين على الكمبيوتر يجب عليك في هذه اللعبة أن تتحلى بالذكاء وسرعة البديهة حيث في حالة تنفيذ أي شيء خاطئ سيمكن الأعداء من الفوز عليك فورا وقتل كل جنودك.

شخصيات اللعبة

لعبة صلاح الدين الايوبي تحميل مباشر تحتوي اللعبة على العديد من الشخصيات الحلفاء والأعداء، وهناك 16 شخصية مختلفة كل منهما لديه طريقة دفاع وهجوم مختلفة عن الآخر.

من الشخصيات ذات الاستراتيجية السيئة ويمكن الفوز عليهم بسهولة:

  • The Rat “الفأر”
  • The Snake “الثعبان”
  • King Phillip ” الملك فيلب”
  • The Marshal “المرشال”

من الشخصيات ذات الاستراتيجة المتوسطة ويمكن الفوز عليهم:

  • The Sheriff
  • Pig

من الشخصيات ذات الاستراتيجة المحكمة ويصعب الفوز عليهم:

  • Lionheart “قلب الأسد”
  • The Wolf ” الذئب”
  • Emperor Frederick ” الامبراطور فريدريك”

ومن أقوى الشخصيات بالطبع شخصية ” نزار” وشخصية “وزير” واللذان يمثلان حسن الصباح وصلاح الدين الأيوبي في الحقيقة.

::صور اللعبة::

تحميل لعبة صلاح الدين إليكم بعض صور لعبة صلاح الدين والذي يتضح فيها أنها تعتمد على تحريك الجنود وإدارة الموارد حسب ذكائك.

تحميل لعبة صلاح الدين
تحميل لعبة صلاح الدين
تحميل لعبة صلاح الدين
تحميل لعبة صلاح الدين
تحميل لعبة صلاح الدين

مميزات لعبة صلاح الدين

تتميز اللعبة بالعديد من المميزات أهمها:

  • يمكن لعبها بشكل جماعي مع الأصدقاء من خلال الاتصال بشبكة الانترنت
  • اللعبة بها مؤثرات صوتية رائعة
  • تساعد اللعبة في معرفة التاريخ
  • تتميز اللعبة بأنها تساعد على تنمية العقل نظرا لأن استعمال الذكاء مطلوب

الحد الأدنى من مطلبات تشغيل اللعبة

رامات 1 جيجا

كارت شاشة 512

تحميل لعبة صلاح الدين للكمبيوتر

حجم اللعبة: 400 ميجا

لتحميل اللعبة على الكمبيوتر

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