رئيس الوزراء المصري يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس

وصل إلى العاصمة العمانية مسقط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق له، وقد توجه مدبولي فور وصوله إلى قصر العلم بمسقط وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس الذي وافته المنية يوم أمس السبت.

عزاء السلطان قابوس

استقبل رئيس الوزراء مدبولي والوفد المرافق له في قصر العلم السلطان هيثم بن طارق، وقد أبدى مدبولي عن خالص التعازي من شعب مصر قيادة وشعبا إلى شعب وقيادة سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس.

وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشاد خلال اللقاء بمواقف السلطان قابوس المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية، ومواقفه في مساندة مصر على مدى سنوات حكمه، بالإضافة إلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات بين مصر وسلطنة عمان.

كما أشار مدبولي أن مصر تتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في عهد السلطان هيثم بن سعيد، وتمنى له التوفيق في قيادة سلطنة عمان، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الراحل السلطان قابوس.