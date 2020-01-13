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اكواد فودافون كاش | رقم خدمة عملاء فودافون كاش مصر

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اكواد فودافون كاش | رقم خدمة عملاء فودافون كاش مصر اكواد فودافون كاش | رقم خدمة عملاء فودافون كاش مصر

اكواد فودافون كاش أهم ما يبحث عنه كل المصريين خاصة أن فودافون كاش تسهل عملية تحويل الأموال عن طريق رقم التليفون، وتتيح فودافون كاش إمكانية تحويل الأموال بين عملائها بمجرد ضغطة زر يمكنك استقبال وارسال الأموال، مع إمكانية دفع فواتير التليفون وتحويل رصيد فوادفون لجميع أرقام فوادفون عن طريق رصيدك في فودافون كاش، ونقدم لكم اكواد خدمات فوادفون كاش للاستعلام عن الرصيد والحد الأقصى من تحويل الأموال.

نستكمل معكم عبر موقع دليل مصر اكواد فودافون كاش

رقم خدمة عملاء فودافون كاش
رقم خدمة عملاء فودافون كاش

اكواد فوادفون كاش

يمكن الاستمتاع بجميع خدمات فودافون كاش عن طريق اكواد فوادفون كاش المختصرة والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن الرصيد وتحويل الأموال وشحن الرصيد ودفع الفواتير.

اكواد فودافون كاش
اكواد فودافون كاش

 

الخدمة الكود
خدمات فودافون كاش *#9
الرقم السري *5*#9
الخدمة الصوتية 7000
خدمة العملاء 7001

دليل مصر

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