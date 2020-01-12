أخبار عاجلة

شاهد.. رئيس فرنسا ماركون يستقبل الملك الأردني عبدالله الثاني في قصر الإليزيه -
التحرك القطري على خط طهران-بغداد-واشنطن.. هل يجري بموافقة أمريكية؟ - تعليق باسل القاظمي -
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف -
الرئيس التنفيذي لمجموعة (MBC) مارك أنطوان: استطاعت قنواتنا جذب 180 مليون مشاهد عربي -
المدير الفني لطنطا: بعتذز لكل جمهور وأهل طنطا .. "4 أهداف في 12 دقيقة عدد كبير جداً" -
حراك لبنان يستعيد زخمه.. إقفال طرقات ودعوات لإضراب شامل -
شاهد.. لحظة قصف إسرائيلي استهدف موقع "السفينة" غرب غزة -
سد النهضة.. وساطة ترامب وأوراق السيسي -
تصريحات قوية لـ سيد عبد الحفيظ عقب خماسية الأهلي أمام طنطا -
تصريحات "فايلر" في المؤتمر الصحفي عقب مباراة #الأهلي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. دليل مصر

رئيس وزراء إثيوبيا يتخذ هذه الخطوة قبل اجتماع واشنطن

Google+ Print
رئيس وزراء إثيوبيا يتخذ هذه الخطوة قبل اجتماع واشنطن رئيس وزراء إثيوبيا يتخذ هذه الخطوة قبل اجتماع واشنطن

قام رئيس الوزراء الإثيوبي باتخاذ خطوة استباقية قبل المفاوضات التي من المقرر أن تجمع بين والسودان وإثيوبيا في 13 يناير الجاري، والمقرر إقامتها في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تهدف إلى حل الخلاف الموجود حول تشغيل سد النهضة وملء الخزان، حيث طلب وساطة جديدة.

وقد طلب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم الأحد من رئيس دولة جنوب أفريقيا أن يقوم بالوساطة بين بلاده ومصر للتوصل إلى حل بشأن سد النهضة، وذلك بصفته الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي.

يذكر أن رئيس وزراء أثيوبيا يقوم بزيارة إلى جنوب أفريقيا، استجابة لدعوة رئيسها، ومن المقرر أن تستغرق هذه الزيارة يومين وذلك تبعا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

أزمة سد النهضة

يذكر أن أخر الاجتماعات الفنية التي تم عقدها بحضور وزراء المياه والري في الدول الثلاثة قد وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بعد أن أعلنت السلطات في القاهرة في بيان رسمي عدم التوصل إلى اتفاق في أيان من النقاط الأساسية للمشكلة.

هذا ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يوم 13 يناير، وذلك بهدف حل الخلافات بينها، والقيام بتشغيل سد النهضة الذي قامت إثيوبيا بإقامته على نهر النيل، وتكلف قرابة 4 مليارات دولار.

دليل مصر

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سقوط خلية الكترونية تركية تروج للتقارير السلبية عن مصر من شقة في باب اللوق | أخر النهار

سقوط خلية الكترونية تركية تروج للتقارير السلبية عن مصر من شقة في باب اللوق | أخر النهار

افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر

افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر

الرئيس يفتتح قاعدة برنيس العسكرية الاضخم بالشرق الاوسط لتأمين مصالح مصر بالبحر الأحمر

الرئيس يفتتح قاعدة برنيس العسكرية الاضخم بالشرق الاوسط لتأمين مصالح مصر بالبحر الأحمر

مصر تبني قواعد المجد.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر | أخر النهار

مصر تبني قواعد المجد.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر | أخر النهار