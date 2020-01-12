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ولي العهد السعودي يبحث التعاون التجاري مع رئيس وزراء اليابان

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الرياض – مباشر: عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، جلسة مباحثات رسمية، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي، لرئيس الوزراء الياباني، اليوم الأحد، في مدينة العلا، وفقًا لوكالة أنباء "واس".

تباحث الجانبان الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له قد وصل العلا في وقت سابق اليوم .

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحث اليوم الأحد، مع رئيس وزراء اليابان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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