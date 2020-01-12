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بيان أوروبي أمريكي يحث ليبيا على الالتزام بوقف إطلاق النار

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بيان أوروبي أمريكي يحث ليبيا على الالتزام بوقف إطلاق النار بيان أوروبي أمريكي يحث ليبيا على الالتزام بوقف إطلاق النار

القاهرة – مباشر: رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بقبول أطراف النزاع في ليبيا وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم الأحد.

وحثت الدول الأوروبية الأربع والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك نقلته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، اليوم، الأطراف الليبية على اغتنام هذه الفرصة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسة التي تكمن وراء الصراع.

وأضاف البيان المشترك أنه انطلاقًا من روح مؤتمر برلين، ما زلنا ملتزمين بسيادة ليبيا وسلامة تُرابها وأن تظلّ حرّة من التدخلات الخارجية غير المبرّرة.

وأكد البيان استعداد الدول في دعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية من شأنها أن تمكّن جميع الليبيين من التمتّع بمستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا.

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