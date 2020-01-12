وزير الطاقة السعودي يبحث التعاون النفطي مع رئيس وزراء اليابان

الرياض – مباشر: استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم الأحد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه قد جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

حضر الاستقبال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري -الوزير المرافق-، ومستشار وزير الطاقة الدكتور ناصر الدوسري، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحث اليوم الأحد، مع رئيس وزراء اليابان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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