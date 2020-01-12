النفط والسياحة وقضايا المنطقة..تتصدر مباحثات خادم الحرمين ورئيس وزراء اليابان

الرياض – مباشر: عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وأفادت وكالة أنباء السعودية، بأنه قد تم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وأضافت الوكالة، أنه تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين ، ووزراء الطاقة، والخارجية، والمالية والاقتصاد والتخطيط ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

ومن الجانب الياباني حضر كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومستشار خاص لرئيس الوزراء، ومستشار الأمن القومي، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء ومستشار خاص لدولته، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والنائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية، والنائب الأعلى لوزير الخارجية، والنائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.

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