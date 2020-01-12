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قتلى بصفوف "الحشد الشعبي" في قصف لـ"طائرات مجهولة" شرق سوريا

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قتلى بصفوف "الحشد الشعبي" في قصف لـ"طائرات مجهولة" شرق سوريا قتلى بصفوف "الحشد الشعبي" في قصف لـ"طائرات مجهولة" شرق سوريا

جي بي سي نيوز :-  أفادت تقارير بأن "طائرات مجهولة الهوية"، ضربت أهدافا في سوريا قرب الحدود مع العراق الجمعة، وسط توترات حادة تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق التقارير، فإن طائرات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في منطقة البوكمال، بالقرب من الحدود مع العراق، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وشمل القصف أيضا بحسب التقارير مستودعات أسلحة ومركبات تابعة للميليشيات، في حين أشارت تقارير أخرى عن وقوع عدة انفجارات في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، عن مصدر أمني عراقي قوله، إن القصف في البوكمال شرق سوريا، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في صفوف ميليشيا "الحشد الشعبي".

 

ولم يصدر عن  السورية أي تعليق على عملية القصف حتى الآن، علما أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد نفذت ضربات عسكرية في المنطقة يوم 29 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل 25 من أفراد ميليشيا عراقية تدعمها إيران، ردا على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق أسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق من يناير أنها قتلت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس ميلشيات الحشد الشعبي بالعراق "أبو مهدي المهندس"، في ضربة استهدفت سيارة كانت تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.

 

 سكاي نيوز 

ووفق التقارير، فإن طائرات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في منطقة البوكمال، بالقرب من الحدود مع العراق، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وشمل القصف أيضا بحسب التقارير مستودعات أسلحة ومركبات تابعة للميليشيات، في حين أشارت تقارير أخرى عن وقوع عدة انفجارات في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، عن مصدر أمني عراقي قوله، إن القصف في البوكمال شرق سوريا، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في صفوف ميليشيا "الحشد الشعبي".

 

ولم يصدر عن الحكومة السورية أي تعليق على عملية القصف حتى الآن، علما أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد نفذت ضربات عسكرية في المنطقة يوم 29 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل 25 من أفراد ميليشيا عراقية تدعمها إيران، ردا على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق أسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق من يناير أنها قتلت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس ميلشيات الحشد الشعبي بالعراق "أبو مهدي المهندس"، في ضربة استهدفت سيارة كانت تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.

 

 سكاي نيوز 

ووفق التقارير، فإن طائرات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في منطقة البوكمال، بالقرب من الحدود مع العراق، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وشمل القصف أيضا بحسب التقارير مستودعات أسلحة ومركبات تابعة للميليشيات، في حين أشارت تقارير أخرى عن وقوع عدة انفجارات في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، عن مصدر أمني عراقي قوله، إن القصف في البوكمال شرق سوريا، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في صفوف ميليشيا "الحشد الشعبي".

 

ولم يصدر عن الحكومة السورية أي تعليق على عملية القصف حتى الآن، علما أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد نفذت ضربات عسكرية في المنطقة يوم 29 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل 25 من أفراد ميليشيا عراقية تدعمها إيران، ردا على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق أسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق من يناير أنها قتلت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس ميلشيات الحشد الشعبي بالعراق "أبو مهدي المهندس"، في ضربة استهدفت سيارة كانت تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.

 

 سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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