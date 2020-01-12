قتلى بصفوف "الحشد الشعبي" في قصف لـ"طائرات مجهولة" شرق سوريا

ووفق التقارير، فإن طائرات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في منطقة البوكمال، بالقرب من الحدود مع العراق، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وشمل القصف أيضا بحسب التقارير مستودعات أسلحة ومركبات تابعة للميليشيات، في حين أشارت تقارير أخرى عن وقوع عدة انفجارات في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، عن مصدر أمني عراقي قوله، إن القصف في البوكمال شرق سوريا، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في صفوف ميليشيا "الحشد الشعبي".