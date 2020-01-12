الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس الأيام الثلاثة القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم عن توقعاتها لطقس الأيام الثلاثة القادمة، حيث أشارت الأرصاد في بيان رسمي لها على موقعها أن درجات الحرارة الصغرى سوف تصل إلى 6 درجات في بعض المناطق، كما أنه من المتوقع أن يشهد الطقس شبورة كثيفة بالإضافة إلى سقوط أمطار.

توقعات طقس الأيام القادمة

أوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر شبورة مائية على شمال البلاد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، وتكون كثيفة وتصل إلى حالة الضباب على بعض المناطق، كما من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة على كافة المناطق في ساعات النهار، شديد البرودة في الليل، وقد تصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق منها وسط سيناء ومناطق شمال الصعيد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يوم الأربعاء مع وجود فرصة لسقوط الأمطار.

يذكر أن مصر قد شهدت الأسبوع الماضي موجة من الطقس السيء البارد مع سقوط أمطار غزيرة على عدد من محافظات مصر، كما شهدت بعض المناطق في سيناء سقوط الثلج كما في سانت كاترين.