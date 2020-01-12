توضيح إرشادات المستخدمين في مجتمع تيك توك

تتمثل مهمة منصة تيك توك في إلهام الإبداع وإدخال البهجة على قلوب المستخدمين، ونعمل على بناء مجتمع عالمي يتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى ومشاركته بشكل حقيقي، واستكشاف العالم من حولهم، والتواصل مع الآخرين في أرجاء عالمنا، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المجتمع آمنًا.

نصدر اليوم منشورًا موسعًا وشاملًا لإرشادات مجتمعنا، من شأنه المساعدة في الحفاظ على بيئة آمنة ومواتية على تيك توك حيث تعكس هذه الإرشادات فلسفتنا في توفير منصة للتعبير الإبداعي تتحلّى بالأمان والتنوّع والأصالة، وتحدد قواعد السلوك المشتركة على منصتنا.

نريد أن نتأكد من فهم المستخدمين لإرشادات تيك توك، بما في ذلك الحالات والأسباب التي تدفعنا لفرض بعض القيود حول الأمور المسموحة والممنوعة على التطبيق، ولذلك سيبدأ المستخدمون في تلقي تنبيهات حول الإرشادات المحدّثة اعتبارًا من اليوم، ويمكنهم الاطلاع على أحدث نسخة من هذه الإرشادات في أي وقت عبر مركز الأمان أو ضمن التطبيق.

التحديث من أجل شفافية أكبر

توفر إرشادات المنتدى التي ننشرها اليوم للمستخدمين تفاصيل أكثر من أي نسخة سابقة فخلال العام الماضي توسع فريق السلامة والثقة الدولي لدينا ليواكب نمو منصتنا، وقمنا بجمع خلاصة تجاربنا لتحقيق مزيد من الشفافية في إرشاداتنا.

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وسيلاحظ المستخدمون بأننا قمنا بتجميع الانتهاكات ضمن 10 فئات مختلفة، يتضمن كل منها شرحًا للمبررات المنطقية وبعض النقاط التفصيلية لتوضيح نوع السلوك الخاطئ الذي يندرج ضمن هذه الفئة.

توفر هذه التغييرات رؤية أوضح حول كيفية تحديد المحتوى الضار أو غير الآمن الذي يُحظر نشره على منصتنا، ومن الضروري أن يعرف المستخدمون الفلسفة الكامنة وراء اتخاذ القرارات والأطر التي تنظم مثل هذه الأحكام.

القيم الكامنة خلف الإرشادات التي نضعها

على الرغم من أن لغة وبنية إرشادات المنتدى جديدة، فإن القيم الأساسية التي تشكّلها بقيت كما هي، حيث أن تيك توك هي منصة شاملة مبنية على أساس تمكين التعبير الإبداعي، نحن نشجع المستخدمين على تقدير ما يميّزهم ضمن مجتمع يقوم بالأمر ذاته.

يتميز مجتمعنا بتنوّعه وطابعه العالمي، ونسعى إلى تهيئة مناخ للتواصل الحقيقي. ونعتقد بأن شعور المستخدمين بالأمان سيجعلهم أكثر راحة في التعبير عن أنفسهم بشفافية وسوف يثري قدراتهم الإبداعية.

تعد إرشاداتنا العالمية الأساس الذي تعتمده الفرق المحلية والإقليمية لوضع وتنفيذ سياسات الاعتدال بما يتوافق مع القوانين والأعراف المحلية. وتقوم فرقنا بإزالة المحتوى الذي ينتهك هذه الإرشادات، وإيقاف أو حظر الحسابات في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة.

تحفيز التعبير الإبداعي وإدخال البهجة في قلوب المستخدمين حول العالم

من الممكن النظر إلى رسالتنا من مقاربة أخرى، وهي أننا نسعى لأن يكون قضاء الوقت على تيك توك مجزيًا وممتعًا في آن واحد، ولا يعني ذلك بأنه لا مكان للمحتوى الجدي أو المثير للجدل على منصتنا، ففي نهاية المطاف، جرى بناء منصتنا لدعم المستخدمين وأفكارهم واهتماماتهم وتجاربهم المختلفة، إلا أن هدفنا يتمثل في توفير الأدوات اللازمة لدعم التعبير الإبداعي لدى المستخدمين وليتمتعوا بمحتوى غنيّ وحقيقي وجديد، أو حتى غريب في بعض الأحيان وكل ذلك ضمن مجتمع داعم وبيئة آمنة.

نحن ملتزمون بالشفافية بخصوص الوسائل التي نتبعها لتقديم التجربة التي يتوقعها المستخدمون من التطبيق وحمايتهم كما يستحقون، وهذه الإجراءات هي مجرد خطوة أخرى في مشوارنا، فنحن نعمل باستمرار على تحسين ممارساتنا وسياساتنا وأساليب الحماية التي نوفرها من أجل تقديم تجربة ممتعة للمستخدمين.

بقلم لافانيا مهندران وناصر الشريف من إدارة الثقة والسلامة الدولية