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وضع الطيران يجنبك الفواتير الباهظة عند السفر جوًا أو بحرًا

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وضع الطيران يجنبك الفواتير الباهظة عند السفر جوًا أو بحرًا وضع الطيران يجنبك الفواتير الباهظة عند السفر جوًا أو بحرًا

يتعرض العديد من المسافرين إلى مشاكل صادمة تتمثل في فواتير باهظة التكلفة بالرغم من أن الهاتف كان موجودًا ضمن الأمتعة ولم يتم استخدامه أبدًا، لكن وجود الهاتف خارج وضع الطيران سمح له بالارتباط بشبكة ساتلية، وذلك وفقًا للمسافرة جاي هينز Gay Haines، التي وضعت هاتفها المحمول في حقيبة يدها قبل رحلتها إلى بربادوس ونسيت ضبطه على وضع الطيران.

واكتشفت هينز عند وصولها أنها دفعت رسومًا تصل إلى 1450 دولارًا أمريكيًا، أي ضعف سعر تذكرة السفر عبر المحيط الأطلسي، وذلك بالرغم من أنها لم تستخدم الهاتف مطلقًا لإجراء أو تلقي مكالمات، لكن الهاتف حصل على الإشارة تلقائيًا من خلال هوائي الطائرة مرورًا بالأقمار الصناعية إلى أرضية.

وتعد هينز واحدة من عشرات المسافرين جوًا وبحرًا الذين تلقوا فواتير صادمة بعد اتصال هواتفهم تلقائيًا بشبكة تجوال عبر الأقمار الصناعية، وفي حين أن هناك قوانين تحدد رسوم التجوال الخارجي، إلا أن القانون لا ينطبق على شبكات الأقمار الصناعية على الطائرات والقوارب، والتي تفرض ًا أعلى على البيانات ما لم يقم العملاء بإغلاق خدمة تجوال البيانات.

وتعرض بعض ركاب العبارات لهذه المشكلة بعد اتصال الهاتف بشبكة أقمار صناعية، وهو ما حصل مع المسافرة إيما هاميلتون Emma Hamilton، حيث تضاعفت فاتورتها الشهرية من شركة الاتصالات O2 بعد رحلة عبر العبارة.

وأوضحت شركة الاتصالات O2 أنه يجب على العملاء إيقاف تشغيل تجوال البيانات قبل ركوب العبارات لمنعهم من الاتصال بخدمات الأقمار الصناعية.

وفي ظل تزايد الضغط على شركات المحمول ومشغلي العبارات لتوفير خدمات الإنترنت، فإن عددًا متزايدًا من الركاب يواجهون المشاكل، حتى دون لمس الهاتف، ويمكن أن تتجاوز التكلفة 13 دولارًا أمريكيًا لكل ميجابايت، وهو الحجم المطلوب لتصفح صفحة ويب واحدة.

وقد ترتفع التكلفة بشكل كبير جدًا في حالة مرور القارب أو الطائرة بالقرب من الحدود الوطنية، حيث يجري ضبط الهواتف المحمولة لالتقاط أقوى إشارة، وفي حال التقاط إشارة من بلد خارجي، فإن المستخدم يدفع رسوم تجوال دولي، ولا يحصل المستخدم في المقابل على رسائل نصية تلقائية من موفر الخدمة لتحديد رسوم التجوال.

كيفية تجنب الرسوم الإضافية:

• يجب الانتباه إذا كنت بالقرب من الحدود حيث تتصل الهواتف بأقوى إشارة.

• يجب وضع الجهاز على وضع الطيران إن كنت في الجو أو في البحر، وذلك لأنه بإمكان الهاتف المحمول الاتصال بشبكة في بلد خارجي أو بنظام ساتلي على متن السفينة التي تستقلها أو سفينة مجاورة.

• تقديم شكوى إذا شعرت أنه قد تم فرض رسوم غير عادلة ولم تتمكن من حل المشكلة مع مزود الخدمة الخاص بك.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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