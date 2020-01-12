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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:40 مساءً
الرئيس التنفيذي لمجموعة (MBC) مارك أنطوان: استطاعت قنواتنا جذب 180 مليون مشاهد عربي
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:32 مساءً
المدير الفني لطنطا: بعتذز لكل جمهور وأهل طنطا .. "4 أهداف في 12 دقيقة عدد كبير جداً"
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:31 مساءً
حراك لبنان يستعيد زخمه.. إقفال طرقات ودعوات لإضراب شامل
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:30 مساءً
شاهد.. لحظة قصف إسرائيلي استهدف موقع "السفينة" غرب غزة
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:24 مساءً
سد النهضة.. وساطة ترامب وأوراق السيسي
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:24 مساءً
تصريحات قوية لـ سيد عبد الحفيظ عقب خماسية الأهلي أمام طنطا
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:17 مساءً
تصريحات "فايلر" في المؤتمر الصحفي عقب مباراة #الأهلي وطنطا
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:17 مساءً
"عماد متعب": كارتيرون كان مجبر على سياسة التدوير في مباراة طنطا ليستفيد من اللاعبين في إفريقيا
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:17 مساءً
محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات
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الأربعاء 15 يناير 2020 10:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
وبكرة أحلى| الحلقة الكاملة ليوم 12 يناير 2020
مصر
Al Nahar TV
الأحد 12 يناير 2020 05:04 مساءً
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