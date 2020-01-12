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تقرير: السعودية تقتنص 48% من احتياطي العملات الأجنبية للدول العربية

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الرياض ـ مباشر: استحوذت المملكة العربية على نحو 47.7 بالمائة من احتياطي العملات الأجنبية للدول العربية خلال عام 2019، بحجم احتياطي بلغ نحو 489.8 مليار دولار.

وكشف تقرير حديث للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تراجع إجمالي احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية إلى 1.025 تريليون دولار خلال 2019.

وتوقع التقرير، الذي استندت بياناته إلى صندوق النقد الدولي، استمرار تراجع حجم احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، خلال عام 2020، لتصل إلى حوالي 988.2 مليار دولار.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات جاءت بالمركز الثاني من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية، بعد السعودية، خلال عام 2019، تلتها ليبيا والعراق والجزائر وقطر ومصر.

كما أشار إلى أن احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، ارتفعت في 10 دول، خلال عام 2019، مقابل تراجعها في 7 دول، واستقرت دون تغيير في دولة واحدة هي جيبوتي.

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