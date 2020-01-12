تداول: 905 ملايين ريال صافي مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي

الرياض - مباشر: غلب الشراء على تعاملات المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية - تداول، خلال تداولات الأسبوع الماضي المنتهي في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، مقابل اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المستثمرين السعوديين والخليجيين.

وحقق الأجانب صافي شراء، وفقاً لبيانات "تداول"، بصافي 905 ملايين ريال في الأسبوع الماضي؛ بدعم من مشتريات المستثمرين المؤهلين.

وأظهرت بيانات "تداول"، تسجيل المستثمرين الأجانب إجمالي مشتريات بقيمة 2.187مليار ريال تمثل 10.60 بالمائة من مشتريات السوق خلال الأسبوع، مقابل مبيعات بـ 1.282 مليار ريال تمثل 6.21 بالمائة من مبيعات السوق الإجمالية الأسبوع الماضي.

ودعم مشتريات الأجانب تعاملات المستثمرين المؤهلين؛ الذين حققوا مشتريات صافية بقيمة مليار ريال؛ تمثل حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات 1.861 مليار ريال، و861 مليون ريال إجمالي مبيعات.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين والمستثمرين المؤهلين والمحافظ المدارة بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وفي المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين السعوديين والخليجيين للبيع خلال الأسبوع المنتهي في 9 يناير/ كانون الأول 2019، بصافي 690.651 مليون ريال، و214.39 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 18.15 مليار ريال تمثل 87.96 بالمائة من إجمالي المشتريات، مقابل مبيعات بـ 18.84 مليار ريال تعادل 91.30 بالمائة من المبيعات الإجمالية.

وبلغت مشتريات الأفراد السعوديين نحو 15.45 مليار ريال منهم 5.5 مليار ريال مشتريات لكبار المستثمرين الأفراد

وبلغت المشتريات الإجمالية للخليجيين 297.15 مليون ريال، مقابل 511.537 مليون ريال إجمالي مبيعات.

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، بنسبة 0.61 في المائة؛ ما يعادل 51.24 نقطة، مسجلاً 8345.77 نقطة، بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ8397.01 نقطة في الأسبوع السابق.

وأغلق رأس المال السوقي لأسهم السوق السعودي تعاملات الأسبوع متراجعاً بأكثر من 0.5 في المئة عند 8.96 تريليون ريال (2.39 تريليون دولار)، مقارنة بنحو بمستوى تجاوز الـ 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار) بالأسبوع الماضي.