أسهم البنوك تقلص مكاسب السوق السعودي بنهاية التعاملات

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- "تداول"، جلسة اليوم الأحد، باللون الأخضر، بدعم مباشر من قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية، وسط تحول أسهم البنوك إلى السلبية، لتقلص مكاسب السوق.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعاً 0.3 بالمائة، بمكاسب بلغت 25.36 نقطة، صعد بها إلى 8,371.13 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى إغلاق للمؤشر بالعام الجديد.

وفي مستهل التعاملات صعد المؤشر بنسبة تجاوزت الإغلاق، مسجلاً نحو 0.66 بالمائة، بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية.

وشهدت أسهم البنوك ضغوط بيعية بنهاية الجلسة، ليخالف القطاع اتجاه السوق، ويغلق باللون الأحمر، بتراجع نسبته 0.65 بالمائة، إلى جانب قطاع الطاقة الذي هبط 0.17 بالمائة.

وفي المقابل، جاء إغلاق بقية القطاعات، بالمنطقة الخضراء، بقيادة قطاع الاتصالات الذي صعد 1.36 بالمائة، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.92 بالمائة.

تراجع السيولة

فيما يخص حركة التداول، فقد شهدت فقد جاءت متراجعة على كافة المستويات، مقارنة بمستوياتها، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وهبطت قيم التداول بجلسة اليوم الأحد إلى 3.95 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال بالجلسة السابقة، وتراجعت الكميات إلى 168.5 مليون سهم، مقابل 183.5 مليون سهم بجلسة الخميس.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 160 سهما، واقتصر اللون الأحمر على 20 سهماً، وجاء إغلاق 15 سهماً بدون تغيير.

وتصدر "نماء للكيماويات" المكاسب بارتفاع نسبته 7.66 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر من نصيب "سامبا"، الذي أغلق متراجعا 2.78 بالمائة.

وسجل "أرامكو السعودية" أعلى الكميات والقيم، بقيمة بلغت 706.75 مليون ريال، من خلال 20.3 مليون سهم، وأغلق متراجعا 0.57 بالمائة ليهبط إلى مستوى 34.80 ريال.

الموازي يخالف الاتجاه

وخالف السوق الموازي "نمو" اتجاه السوق الرسمي، بعد أن أغلق مرتفعاً 3.3 بالمائة، مضيفاً 221.51 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 6,909.56 نقطة.

وتصدر سهم "العمران" المكاسب بارتفاع نسبته 13.18 بالمائة، وأغلق "الوطنية للبناء والتسويق"، وحيداً باللون الأحمر، بتراجع نسبته 0.17 بالمائة.

ترشيحات:

محللون: الاقتصاد السعودي يواصل جني ثمار الإصلاح خلال 2020

إنفوجرافيك.. أعلى 10 شركات أسمنت بالسعودية في المبيعات خلال 2019

أرامكو السعودية يقتنص 18%من السيولة..بعد ارتفاع الطرح لـ29.4 مليار دولار

"هدف" يدعم توظيف السعوديين بالقطاع الخاص بدفع 50% من أجورهم

هيئة الاتصالات السعودية تطرح وثيقة بشأن مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ12.85 مليون ريال

العمل السعودية تُعلن إحصائية مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام خلال 2019