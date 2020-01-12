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الأردن : 47.6 % من وفيات الانفلونزا تفوق أعمارهم ال 70 عاما

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الأردن : 47.6 % من وفيات الانفلونزا تفوق أعمارهم ال 70 عاما الأردن : 47.6 % من وفيات الانفلونزا تفوق أعمارهم ال 70 عاما

 جى بي سي نيوز :-  كشفت احصائيات لمستشفى البشير أنّ (11) حالة وفاة من أصل (21) حالة وفاة جراء الانفلونزا الموسمية، كانت بسبب انفلونزا الخنازير.

وأشارت الاحصائيات التي تم عرضها خلال ورشة عمل نظمها المستشفى تحت رعاية مدير المستشفى  الدكتور محمود زريقات، بالتعاون مع الشركة الاردنية للأدوية JPM ومستودع ادوية بلسم، ان 47.6% من الوفيات كانت اعمارهم 70 عاما فاكثر.

وأظهرت أنه من أصل 76 حالة انفلونزا راجعت المستشفى حتى يوم الاحد الماضي، كانت هناك (41) حالة انفلونزا خنازير، وأن 9 حالات ادخلت الى العناية الحثيثة.

وأوصت الورشة بضرورة وضع خطة وقائية للتعامل مع حالات الانفلونزا وخاصة H1N1 مستقبلا، وأن يتم الاستعداد مبكرا للتعامل مع اي طاريء باعلى مستويات الرعاية الصحية.

ودعا المتحدثون في الورشة الى توفير المطعوم الخاص بانفلونزا الخنازير والعلاج لهذا المرض في الوقت المناسب وخاصة في منتصف تشرين اول من كل عام.

وأكدت الورشة على ضرورة توفير غرف العزل بمواصفات عالمية، وتثقيف الكوادر الطبية والصحية بالاجراءات الواجب اتخاذها للحد من نقل العدوى وانتشار المرض.

وتحدث في الورشة د.يوسف قديمات عن مرض انفلونزا الخنازير، وسوزان حرب عن ضبط العدوى، ود.قاسم الطرمان عن مضاعفات المرض وتدخل اطباء التخدير، ود.عبدالفتاح الحديدي عن مطعوم الانفلونزا الموسمية.

وقالت مديرة التسويق التنفيذي في الشركة الاردنية للادوية JPM د.تغريد برقاوي، أن دعم الشركة للورشة يأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية والصحية للشركة والتي تسعى الى دعم التعليم المستمر بما يساعد في تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشارت ان الشركة وفرت خلال الفترة الماضية علاج مرض انفلونزا الخنازير (فلوفير) "اوسيل تامفير"، خاصة وان الشركة هي الوحيدة التي تنتج هذات العلاج محليا وتزوده لوزارة الصحة، وانها على استعداد لتلبية احتياجات المملكة منه في اي وقت.

كما قدمت د.نسرين فاخوري من الشركة الاردنية شرحا عن علاج فلوفير وطريقة استخدامه لعلاج انفلونزا الخنازير، وقدم مستودع ادوية بلسم شرحا عن معقم مايكروسيف، والطرق الحديثة والامنة للقضاء على الانفلونزا الموسمية.

 

جي بي سي نيوز

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