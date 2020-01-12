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إنفوجرافيك.. أعلى 10 شركات أسمنت بالسعودية في المبيعات خلال 2019

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مباشر ـ السيد جمال: سيطرت مجموعة من الشركات على مبيعات الأسمنت بالسعودية، خلال عام 2019، بصدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي، الذي أعده "مباشر"، الذي يستند إلى التقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة، أعلى 10 شركات أسمنت، في المبيعات، خلال العام 2019:

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