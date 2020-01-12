"هدف" يدعم توظيف السعوديين بالقطاع الخاص بدفع 50% من أجورهم

الرياض - مباشر: أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، التابع لوزارة العمل السعودية حملة "هدف يدعمك" الموجهة لمنشآت القطاع الخاص، لدعم توظيف السعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50 بالمائة.

وأشار الصندوق وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - واس، اليوم الأحد، إلى إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

وأوضح الصندوق أن التحسينات تتضمن تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يوماً، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.

وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70 بالمائة من الدعم للتوظيف و30 بالمائة كخِدْمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 بالمائة من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 بالمائة للسنة الثانية، و10 بالمائة للسنة الثالثة.

كما يكون إضافة نسبة للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

يُذكر أن "هدفاً" يتحمل من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بإسهام من الصندوق، لرفع إسهام الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق.

كما أشار إلى أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والتسجيل فيه عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجه، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة.

وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يكون انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.

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