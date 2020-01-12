هيئة الاتصالات السعودية تطرح وثيقة بشأن مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

الرياض - مباشر: أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد بن سعود التميمي، في بيان، اليوم الأحد، إن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع.

وأضاف أن طرح الترخيص يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات.

ولفت إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.

وأضاف التميمي أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

ترشيحات:

رئيس مدينة الملك عبدالله: السعودية تسعى لمزيج متوازن من الطاقة

أرامكو:تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين بعد انتهاء فترة الاستقرار السعري

"هدف" يغطي تكلفة تأهيل الكوادر السعودية بتوطين وظائف التشغيل والصيانة

3 عوامل تصعد بأرباح "المتقدمة" في عام 2019