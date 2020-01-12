السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ12.85 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقتين خاصتين، بقيمة إجمالية بلغت 12.85 مليون ريال، من خلال 840 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة الأولى التي تم تنفيذها على سهم "شاكر"، نحو 8.66 مليون ريال من خلال 799 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة بسعر 10.84 ريال.

أما الصفقة الثانية فقد تم تنفيذها على سهم "التموين"، وبلغت قيمتها 4.19 مليون ريال من خلال 41 ألف سهم، وتم التنفيذ عند سعر 102.20 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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