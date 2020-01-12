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المشرف العام: منتدى الرياض الاقتصادي نافذة للقطاع الخاص

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المشرف العام: منتدى الرياض الاقتصادي نافذة للقطاع الخاص المشرف العام: منتدى الرياض الاقتصادي نافذة للقطاع الخاص

 الرياض- مباشر: قال المشرف العام على منتدى الرياض الاقتصادي خالد الرويس إن المنتدى يعد أحد أهم مراكز الفكر الاقتصادي في المملكة؛ أنتج على مدار 19 عاماً 45 دراسة وأكثر من 200 توصية.

وأضاف الرويس في كلمة بصفحة المنتدى بموقع التواصل- تويتر، أن المنتدى يعتبر نافذة للقطاع الخاص لدراسة الأنظمة الاقتصادية ذات العلاقة التي تمس القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يستهدف المساهمة مع القطاع العام في مراجعة وتقويم الكثير من الأنظمة والتي تمس القطاع العام بالأخص.

وأضاف أن المنتدى يتبع المنهج العلمي الأكاديمي وتبنى توصياته على دراسات ميدانية ومكتبية وبيانات أولية وبيانات سنوية وتحظى بثقة واهتمام من متخذي القرار.

وأكد أن المنتدى لازال يسعى أن يكون المنتدى مركز فكرى مستقل يناقش جميع القضايا ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، وساهم في ذلك نوعية المواضيع التي يناقشها.

وأكد أنها تعتبر فرصة كبيرة أن تكون قضايا المنتدى التي تناقشها متفقة مع ما تناقشه قمة مجموعة العشرين سواء في اليابان أو الأرجنتين.

وتابع: "سيتم مناقشة قضايا البيئة والتأثيرات المناخية وأثرها الاقتصادي التطور المالي و التكونلوجيا المالية قضايا الهجرة العكسية وأهمية تنمية المناطق الريفية".

ويناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، 5 أهداف تنموية.

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