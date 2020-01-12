أخبار عاجلة

طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف -
الرئيس التنفيذي لمجموعة (MBC) مارك أنطوان: استطاعت قنواتنا جذب 180 مليون مشاهد عربي -
المدير الفني لطنطا: بعتذز لكل جمهور وأهل طنطا .. "4 أهداف في 12 دقيقة عدد كبير جداً" -
حراك لبنان يستعيد زخمه.. إقفال طرقات ودعوات لإضراب شامل -
شاهد.. لحظة قصف إسرائيلي استهدف موقع "السفينة" غرب غزة -
سد النهضة.. وساطة ترامب وأوراق السيسي -
تصريحات قوية لـ سيد عبد الحفيظ عقب خماسية الأهلي أمام طنطا -
تصريحات "فايلر" في المؤتمر الصحفي عقب مباراة #الأهلي وطنطا -
"عماد متعب": كارتيرون كان مجبر على سياسة التدوير في مباراة طنطا ليستفيد من اللاعبين في إفريقيا -
محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رئيس مدينة الملك عبدالله: السعودية تسعى لمزيج متوازن من الطاقة

Google+ Print
رئيس مدينة الملك عبدالله: السعودية تسعى لمزيج متوازن من الطاقة رئيس مدينة الملك عبدالله: السعودية تسعى لمزيج متوازن من الطاقة

الرياض ـ مباشر: قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن المملكة تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضاف خالد بن صالح السلطان، خلال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، في أبوظبي، نقلا عن وكالة الأنباء "واس"، اليوم الأحد، أن المملكة ماضية بتنويع مصادر الطاقة بالشبكة الكهربائية.

وأشار إلى أن مساعي المملكة تتضمن تحقيق المزيج المتوازن من الطاقة، عبر إدخال مصادر الطاقة المتجددة، التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.

وتابع: "عملت المملكة على عدة مبادرات تخص تطوير مواصفات تتلائم واحتياجات الدول ذات المناخ المشابه لتمكين توسع مصادر الطاقة المتجددة في هذه الدول".

ولفت خالد السلطان إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء.

وأوضح أن المملكة التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، ووفرت التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وعملت المملكة على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، لتحفيز القطاع الخاص.

كما شدد على أن المملكة تحرص على المساهمة في المشاريع التي تعمل عليها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منها: مشروع REmap2030 الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وقامت المملكة العربية السعودية في ديسمبر / كانون الأول 2013م بإطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين، والباحثين، والمطورين على حد سواء.

ترشيحات:

أرامكو:تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين بعد انتهاء فترة الاستقرار السعري

"هدف" يغطي تكلفة تأهيل الكوادر السعودية بتوطين وظائف التشغيل والصيانة

عوامل تصعد بأرباح "المتقدمة" في عام 2019

الحبوب السعودية تعلن عن تعديل سعر بيع الشعير

"أكوا باور" السعودية تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020

رئيس وزراء اليابان يصل الرياض في زيارة رسمية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية..إعادة دراسة ملف المصري "على أبو القاسم" المحكوم عليه بالإعدام

السعودية..إعادة دراسة ملف المصري "على أبو القاسم" المحكوم عليه بالإعدام

فيديو اصطياد ظباء بسلاح آلي في السعودية يثير غضبا واسعا

فيديو اصطياد ظباء بسلاح آلي في السعودية يثير غضبا واسعا

شركة السوق السعودية تعتمد قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات (مستند)

شركة السوق السعودية تعتمد قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات (مستند)

رئيس الغرف السعودية: استضافة مجموعة الأعمالB20 يعزز دور القطاع الخاص

رئيس الغرف السعودية: استضافة مجموعة الأعمالB20 يعزز دور القطاع الخاص