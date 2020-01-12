رئيس مدينة الملك عبدالله: السعودية تسعى لمزيج متوازن من الطاقة

الرياض ـ مباشر: قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن المملكة تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضاف خالد بن صالح السلطان، خلال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، في أبوظبي، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن المملكة ماضية بتنويع مصادر الطاقة بالشبكة الكهربائية.

وأشار إلى أن مساعي المملكة تتضمن تحقيق المزيج المتوازن من الطاقة، عبر إدخال مصادر الطاقة المتجددة، التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.

وتابع: "عملت المملكة على عدة مبادرات تخص تطوير مواصفات تتلائم واحتياجات الدول ذات المناخ المشابه لتمكين توسع مصادر الطاقة المتجددة في هذه الدول".

ولفت خالد السلطان إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء.

وأوضح أن المملكة التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، ووفرت التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وعملت المملكة على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، لتحفيز القطاع الخاص.

كما شدد على أن المملكة تحرص على المساهمة في المشاريع التي تعمل عليها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منها: مشروع REmap2030 الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وقامت المملكة العربية السعودية في ديسمبر / كانون الأول 2013م بإطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين، والباحثين، والمطورين على حد سواء.

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