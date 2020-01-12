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أرامكو السعودية يقتنص 18%من السيولة..بعد ارتفاع الطرح لـ29.4 مليار دولار

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أرامكو السعودية يقتنص 18%من السيولة..بعد ارتفاع الطرح لـ29.4 مليار دولار أرامكو السعودية يقتنص 18%من السيولة..بعد ارتفاع الطرح لـ29.4 مليار دولار

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أرامكو ، أن إجمالي حجم طرح أسهمها بسوق الأسهم السعودية - تداول بعد ممارسة خيار الشراء بلغ 3.450 مليار سهم عادي، بينما اقتنص سهم الشركة نحو 18% من سيولة السوق في تلك الأثناء.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة الطرح بلغت نحو 110.4 مليار ريال تعادل نحو 29.4 مليار دولار.

وأوضحت أن الأسهم البالغ عددها 450 مليون سهم، والخاضعة لخيار الشراء قد تم تخصيصها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وأعلن مدير الاستقرار السعري - جولدمان ساكس، عدم قيامه بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري.

وتصدر "أرامكو" الأسهم النشطة بالسوق السعودي، في هذه الأثناء، على كافة المستويات، بقيمة تداول بلغت نحو 455 مليون ريال، تمثل 17.6 بالمائة من سيولة السوق البالغة نحو 2.6 مليار ريال.

وبلغت كمية التداول على السهم، 13.06 مليون سهم، تصل نسبتها إلى 11.7 بالمائة من كميات التدول بالسوق التي بلغت، 11.76 مليون سهم.

وجاء السهم باللون الأحمر، متراجعا نحو 1.14 بالمائة، إلى 34.60 ريال، ليقلص مكاسب السوق السعودي إلى 0.32 بالمائة، في تلك اللحظات.

وانتهت يوم الخميس الماضي 9 يناير/ كانون الأول مدة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية بنهاية يوم العمل.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بعد طرح أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم.

ترشيحات:

أرامكو:تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين بعد انتهاء فترة الاستقرار السعري

مباشر (اقتصاد)

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