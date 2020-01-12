العمل السعودية تُعلن إحصائية مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام خلال 2019

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن إحصائية شاملة لأعمال لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام 2019.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغ 64 قراراً، 11 منها لشركات الاستقدام، بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام 53 قراراً، تشمل سحب التراخيص، وعدم التجديد، وإيقاف الخدمات، وإلغاء التراخيص بناء على الطلب، والسحب من الضمان البنكي، والاحتفاظ بالضمان البنكي.

وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوّه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.

ودعا أبا الخيل، كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام.

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