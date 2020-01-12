طرح أرامكو السعودية يرتفع إلى 29.4 مليار دولار

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن إجمالي حجم طرح أسهمها بسوق الأسهم السعودية - تداول بعد ممارسة خيار الشراء بلغ 3.450 مليار سهم عادي.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة الطرح بلغت نحو 110.4 مليار ريال تعادل نحو 29.4 مليار دولار.

وأوضحت أن الأسهم البالغ عددها 450 مليون سهم، والخاضعة لخيار الشراء قد تم تخصيصها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وأعلن مدير الاستقرار السعري - جولدمان ساكس، عدم قيامه بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري.

وانتهت يوم الخميس الماضي 9 يناير/ كانون الأول مدة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية بنهاية يوم العمل.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بعد طرح أسهمها بسعر 32 ريالاً للسهم.

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