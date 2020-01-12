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الموانئ السعودية: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال ديسمبر

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الموانئ السعودية: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال ديسمبر الموانئ السعودية: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال ديسمبر

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفقاً لمؤشرها الإحصائي لشهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2019، أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ التي تشرف عليها بلغت 22 مليون طن.

وأشارت الهيئة بحسب وكالة الأنباء السعودية - واس، أن إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بلغ 595 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.11 بالمائة وذلك مقارنة بـالمدة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت أن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر المماثل بلغت 1.132 ألف سفينة، وبلغ عدد الركاب 78 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 89 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 147 ألف رأس من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية بالمملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة الطموحة 2030.

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