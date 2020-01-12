5.2 مليار دولار استثمارات الخليجيين ببورصة عمّان بنهاية 2019

مباشر – إيمان غالي: تراجعت استثمارات المتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي في بورصة عمّان بدولة الأردن خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 بنسبة 13.18 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى بيانات مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، سجلت استثمارات الخليجين ببورصة عمّان نحو 5.2 مليار دولار، مقابل 5.98 مليار دولار في العام الماضي.

وضغط على النتيجة الإجمالية لاستثمارات الخليج، تراجع الاستثمارات من 5 دول على رأسها قطر بمعدل 29.79 بالمائة، فيما سجلت البحرين أقل معدل تراجع بـ2.39 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، سجلت استثمارات المستثمرين السعوديين الارتفاع الوحيد بنمو 3.64 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن المملكة اقتنصت النصيب الأكبر من الاستثمارات الخليجية ببورصة عمان بقيمة 1.56 مليار دولار، فيما جاءت أقل الاستثمارات الخليجية من متعاملي سلطنة عمان بواقع 162.47 مليون دولار.

وشكلت قيمة الاستثمارات من دول الخليج 23.53 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية في بورصة عمان البالغة 22.06 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

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