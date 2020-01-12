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هل ستصبح سيارات تيسلا قادرة على التحدث قريبًا؟

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هل ستصبح سيارات تيسلا قادرة على التحدث قريبًا؟ هل ستصبح سيارات تيسلا قادرة على التحدث قريبًا؟

نشر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية إيلون ماسك Elon Musk مقطع قصير عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر يبدو من خلاله أن سيارات تيسلا ستصبح قادرة على التحدث إلى الناس ليس فقط داخل السيارة ولكن أيضًا في الخارج.

ولا يعد سرًا أن تيسلا تريد استخدام المزيد من الذكاء الاصطناعي في أعمالها، حيث عينت قبل عامين أندريه كارباثي Andrej Karpathy لقيادة فريق الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعى، ووسعت الشركة فريقها منذ ذلك الحين.

ومن الواضح أن استخدام تيسلا الأساسي للذكاء الاصطناعي يكمن في تطوير القدرة على القيادة الذاتية، لكن شركة صناعة السيارات قامت أيضًا بتوسيعه ليشمل أشياء أخرى، على سبيل المثال، فقد طورت عصبونية لاكتشاف الطقس.

ويضغط الرئيس التنفيذي للشركة من أجل الحصول على أوامر صوتية أفضل للسيطرة على سيارات الشركة، وقد قال منذ فترة إن السيارات في النهاية ستكون قادرة على الإجابة، ويبدو أنه لا يزال يخطط لذلك وفقًا للتغريدة الجديدة.

ويمكن سماع سيارة Model 3 في مقطع الفيديو تقول: لا تقف هناك تحدق فقط، متبوعًا بتعليق آخر أقل صوتًا.

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وغيرت تيسلا في العام الماضي الجانب السفلي من الواجهة الأمامية لسيارة Model 3 من أجل الحصول على مكبر صوت، وكانت هذه الخطوة تحضيرًا من تيسلا لإضافة نظام تحذير للمشاة إلى Model 3 وفقًا للمتطلبات التنظيمية للمركبات الهادئة في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما أصدرت الشركة في العام الماضي تحديثًا لسيارة Model 3 سمح لها بتشغيل نغمة مسموعة عندما تتحرك السيارة ببطء (حتى 30 كيلومترًا في الساعة) في وضع القيادة أو الرجوع إلى الخلف.

ويبدو أن تيسلا تريد الاستفادة من إجبارها على إضافة مكبرات صوت خارجية إلى سياراتها وإطلاق ميزات جديدة تستخدمها، لكن لم يوضح إيلون ماسك متى ستصل الميزة الجديدة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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