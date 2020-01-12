"هدف" يغطي تكلفة تأهيل الكوادر السعودية بتوطين وظائف التشغيل والصيانة

الرياض ـ مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يساهم في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح "هدف"، في بيان له اليوم الأحد، أن الصندوق يقدم عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

وجدد "هدف" دعوته لمنشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر بوابة "طاقات"؛ وذلك للاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وأصدر زير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، في شهر صفر الماضي قراراً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخراً قراراً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

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