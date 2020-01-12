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السوق السعودي يواصل ارتفاعه بالمستهل.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات

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السوق السعودي يواصل ارتفاعه بالمستهل.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات السوق السعودي يواصل ارتفاعه بالمستهل.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم "تداول"، مكاسبه، في مستهل جلسة اليوم الأحد، في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.

وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي"، نحو 0.66 بالمائة، بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، مضيفاً 54.77 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 8,400.54 نقطة.

وبلغت كمية التداول حتى هذه اللحظات 33.48 مليون سهم، بلغت قيمتها 738.96 مليون ريال، من خلال 30.9 ألف صفقة.

وسيطر سهم أرامكو السعودية على الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 112 مليون ريال، من خلال 3.2 مليون سهم، وجاء متراجعاً 0.14 بالمائة عند مستوى 34.95 ريال.

وعلى مستوى أداء القطاعات، فقد جاءت جميعاً باللون الأخضر، باستثناء "تجزئة الأغذية" الذي هبط 0.35 بالمائة.

وتصدر "الإعلام" المكاسب بارتفاع نسبته 4.3 بالمائة، وارتفع قطاع الاتصالات 1.2 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية نحو 0.91 بالمائة، وصعد البنوك والطاقة 0.46 بالمائة، و0.03 بالمائة على التوالي.

وفيما يخص أداء الأسهم، سجل "أسمنت حائل" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 9.09 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "الفخارية" الذي هبط 0.56 بالمائة.

واستقر السوق الموازي "نمو"، بدون تغيير في تلك الأثناء، في ظل تباين أداء الأسهم، حيث ارتفع سهمان بصدارة "العمران"، الذي صعد 1.48 بالمائة، مقابل تراجع سهمين تصدرهما "الصمعاني" بنحو 1.15 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الخميس الماضي، على ارتفاع نسبته 2.73 بالمائة، مدفوعاً بصعود جماعي للقطاعات.

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