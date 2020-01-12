الحبوب السعودية تعلن عن تعديل سعر بيع الشعير

الرياض - مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن تعديل سعر بيع كيس الشعير زنـة 50 كيلوجراماً بحيث لا يتجاوز 44 ريالاً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة، وذلـك اعتباراً مـن يـوم الأحد 12 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد أن القرار يأتي إنفاذاً للقرارات المنظـمة لإعادة توجيه اعتمادات الإعـانات الزراعية ضـمن البرنامج التنفيذي لإعادة تـوجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشـعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين.

وأشارت إلى أنه تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مربي الماشيـة بشكل شهري اعتباراً مـن شهـر صفـر ١٤٤١ هــ الموافـق أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بـمبلغ إجمالي بحدود 35 مليون ريال شهرياً، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مربي الماشية اعتباراً من يوم الأربعاء 6/ ٥/ ١٤٤١هــ الموافق 1 يناير /كانون الثاني لتبلـغ 80 مليون ريال تم صرفها لأكثر من 61 ألف مستفيد.

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