محكمة الاستئناف تؤيد رد دعوى ضد "الغاز" بحادث انفجار ناقلة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز"، عن صدور حكم من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض، يتضمن تأييد حكم الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض، برد دعوى ضد الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن الحكم يتضمن تأييد رد دعوى إثبات المسؤولية المقامة من المدعي العام بالنيابة العامة على الشركة، بشأن حادث انفجار الغاز المتسرب من ناقلة الغاز.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يتعلق بالحق العام ولا يسري على الحق الخاص.

وأكدت الشركة أنها ستعلن عن أية تطورات في هذا الشأن في حينها.

كما نوهت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للحكم في الوقت الحالي.

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