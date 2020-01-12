"تعليم ريت" يعلن توزيعات الأرباح عن الربع الرابع من 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الرابع من عام 2019، بواقع 0.16 ريال لكل وحدة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن قيمة التوزيعات 8.16 مليون ريال، يتم توزيعها على 51 مليون وحدة.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، بنهاية تاريخ يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني الجاري (نهاية يوم التداول بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2020).

كما نوهت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

وبينت الشركة أن نسبة التوزيع تبلغ 1.54 بالمائة من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ يوم الأحد 30 يونيو/حزيران 2019.

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