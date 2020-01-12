أرامكو:تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين بعد انتهاء فترة الاستقرار السعري

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تسلمها إشعاراً إلحاقياً من شركة جولدمان ساكس السعودية مدير الاستقرار السعري فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر الذي يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري وممارسة خيار الشراء.

وأوضحت "أرامكو"، في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد، أنه نظراً لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري؛ فإنه سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، التي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال بما يعادل 29.4 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الأسهم الخاضعة لخيار الشراء، والبالغ عددها 450 مليون سهم، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر؛ وبالتالي فلن يتم طرح أية أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وانتهت يوم الخميس الماضي 9 يناير/ كانون الأول مدة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية بنهاية يوم العمل.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة.

ونصت نشرة طرح أرامكو السعودية على أن أسهم التخصيص الإضافي بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المشمولة في الطرح (450 مليون سهم)، يقرضها المساهم المقرض إلى مدير الاستقرار السعري؛ بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري.

يُشار إلى أن شركة أرامكو أعلنت في 7 يناير/كانون الثاني الجاري عن عدم تنفيذ مدير الاستقرار السعري - جولدمان ساكس العربية السعودية، أية عمليات حتى نهاية الجلسة، الذي يتضمن الإعلان الرابع خلال مدة الاستقرار السعري.

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