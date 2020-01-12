"جرير" تفتتح معرضا جديدا بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة جرير للتسوق، عن افتتاح معرض جديد بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن هذا المعرض هو المعرض الخمسون لمكتبة جرير في المملكة، والستون من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.

وأشارت إلى أن المعرض الجديد يقع في الصالة الدولية للمطار، وتبلغ مساحته نحو 79 متر مربع، ويحتوي على أصناف مختارة من منتجات مكتبة جرير.

كما بينت أن حجم الاستثمارات في هذا المعرض يبلغ حوالي 1.5 مليون ريال، وتبلغ نسبة الموظفين السعوديين بالمعرض 100 بالمائة.

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذا المعرض سوف يظهر، اعتباراً من الربع الأول من العام 2020م.

وأوضحت أن هذا المعرض هو الأول الذي تم افتتاحه خلال عام 2020م، وثاني معارض مكتبة جرير بالمطارات.

وأعلنت الشركة، في أغسطس / آب الماضي، عن افتتاح معرض جديد بمدينة الرياض، بحجم استثمارات بلغ نحو 105 ملايين ريال.

ترشيحات:

"جرير" توقع عقداً مع روبين العربية لتشغيل مجمع تجاري

"جرير" تعلن عن توزيعات الأرباح للربع الثالث

3 عوامل تصعد بأرباح "المتقدمة" في عام 2019

رئيس وزراء اليابان يصل الرياض في زيارة رسمية