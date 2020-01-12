3 عوامل تصعد بأرباح "المتقدمة" في عام 2019

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات تحقيق نمو بصافي أرباحها بنسبة 5.86 بالمائة خلال عام 2019، على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة نحو 759 مليون ريال، مقارنة بــ716.96 مليون ريال بنهاية عام 2018.

وعزت الشركة نمو صافي الربح خلال العام 2019 إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2 بالمائة وانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5 بالمائة و16.3 بالمائة على التوالي، إلى جانب ارتفاع حصة أرباح الشركة من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 14.5 بالمائة.

وأشارت إلى ارتفاع صافي الأرباح جاء على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 11.1 بالمائة والارتفاع في استهلاك البروبان بنسبة 5.6 بالمائة وارتفاع تكاليف الإنتاج الثابتة والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 21.7 بالمائة و30.9 بالمائة على التوالي.

ونوهت الشركة إلى أن صافي الربح وكميات الإنتاج والمبيعات للبولي بروبيلين لعام 2019م تعد الأعلى في تاريخ الشركة.

وعلى مستوى الربع الرابع، كشفت حسابات "مباشر"، ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى نحو 191.7 مليون ريال، بالربع الرابع من 2019، مقابل 163.87 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 17 بالمائة.

وأظهرت بيانات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، ارتفاع صافي الأرباح نحو 2.5 بالمائة، إلى نحو 567 مليون ريال، مقارنة بـنحو 553 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

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