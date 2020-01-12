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جوجل تبدأ اختبار Stadia على هواتف من غير سلسلة بكسل

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بدأت شركة جوجل في اختبار خدمة بث الألعاب التابعة لها (إستاديا) Stadia على الهواتف الذكية من غير سلسلة (بكسل) Pixel التابعة لها.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الحديث عن أن مشتركي خدمة إستاديا الذين لا يستخدمون هواتف بكسل أصبحوا يرون خيار “هذه الشاشة” This screen كخيار تحت زر التشغيل البرتقالي. وجاء هذا الخيار بدلًا من الخيار السابق “اختر أين تلعب” Choose where to play الذي يقترح استخدام جهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra أو حاسوب شخصي.

وكان أولئك المستخدمون قادرين على بدء لعبة عبر واي فاي بعد الاتصال بجهاز التحكم الخاص بالمنصة، أو أجهزة التحكم من الطرف الثالث، ولكن الوصول إلى الخدمة كان يدوم لجلسة واحدة فقط، إذ إن خيار “هذه الشاشة” كان يختفي بعد الخروج من اللعبة.

ويبدو أن ما يحصل مع المستخدمين اختبار جديد من جوجل بهدف جلب المنصة إلى الهواتف الذكية الأخرى. ولا يوجد حاليًا أي طريقة للانضمام إلى البرنامج التجريبي للمنصة. ومع ذلك فإن مستخدمي بعض الهواتف الذكية، بما في ذلك: (ون بلس 6تي) OnePlus 6T، و(جالاكسي إس10إي) Galaxy S10e، و(جالاكسي نوت9) Galaxy Note9، تمكنوا من الوصول إلى المنصة.

يُشار إلى أن جوجل كانت قد قالت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: إنها تعتزم جلب إستاديا إلى جميع الهواتف في نهاية المطاف، ولكنها بدأت بهواتف بكسل بغية مساعدتها على تحسين التجربة قبل إطلاق لعموم المستخدمين في عام 2020.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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