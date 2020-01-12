مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفح إيدج الجديد كليًا لجميع المستخدمين

تعتزم شركة مايكروسوفت البدء في إحلال متصفح (إيدج) Edge المرتكز على منصة (كروميوم) Chromium محل متصفح إيدج الحالي اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد قالت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن متصفح إيدج المرتكز على كروميوم سيحل محل إيدج “التقليدي” الذي يستخدم منصة EdgeHTML الخاصة بالشركة لعرض صفحات الويب.

وقال (يوسف مهدي) – نائب رئيس الشركة لمجموعة الأجهزة والحياة العصرية التابعة لمايكروسوفت لموقع PCWorld إن عملية الإحلال سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأكدت مايكروسوفت في وثيقة نُشرت قبل أيام أنه سيكون بإمكان المستخدمين من قطاع الأعمال الاستمرار في استخدام متصفح إيدج القديم. ووفقًا للشركة، فإن الحواسيب الشخصية العاملة بنظامي (ويندوز 10 هوم) و(ويندوز 10 برو)، والتي تعمل بالإصدار 1803 – الذي أُطلق في شهر نيسان/أبريل 2018 – من نظام ويندوز 10، ستحصل على تحديث تلقائي لمتصفح إيدج الجديد.

ويمتاز الإصدار المحسن من متصفح (إيدج) – الذي حل محل متصفح (إنترنت إكسبلورر) الشهير مع إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015 – بأنه قائم على محرك كروميوم المفتوح المصدر والتابع لشركة جوجل، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.

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وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي؛ خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Build 2019، عن المزايا القادمة إلى المتصفح، بما في ذلك: (وضع إنترنت إكسبلورر)، الذي يسمح للمؤسسات التجارية بتحميل مواقعها الإلكترونية القديمة – خاصةً الداخلية – لتعمل مباشرة ضمن متصفح (إيدج) الجديد، باستخدام المحرك الخاص بمتصفح إنترنت إكسبلورر.

وإلى جانب ميزة (وضع إنترنت إكسبلورر)، أعلنت مايكروسوفت عن عدد من المزايا الموجهة للمستخدمين العاديين، مثل: تخصيص ومزامنة استيراد البيانات، والإضافات من المتصفحات الأخرى، بما في ذلك: كروم، وموزيلا. كما تدعم النسخة الجديدة من المتصفح السماح بالإضافات والامتدادات من المتاجر الأخرى، كما تأتي مع ميزة جديدة باسم (المجموعات) Collections، التي تسمح للمستخدمين بجمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، كما يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى، مثل وورد، وإكسل.

وقالت مايكروسوفت وقتئذ: إن (إيدج) الجديد سوف يوفر مزايا خصوصية جديدة، بما في ذلك 3 مستويات لمنع التعقب: غير صارم، ومتوازن، وصارم.