صفقة اليوم.. تأهل لاجتياز اختبار سيسكو الجديد مع خصم 86%

الدورة الكاملة للتأهيل لاختبار سيسكو لعام 2020 – The Complete 2020 Cisco CCNA Certification Prep Course.

عدد الدروس: 64.



المدة: 30 ساعة.

ستؤهلك هذه الدورة التدريبية لاجتياز اختبار شهادة (CCNA 200-301) في الشبكات – والتي تعتبر بمثابة معيار جديد في هذا المجال لمسؤولي الشبكات، ومهندسي الدعم الفني، ومسؤولي مراكز البيانات – حيث ستساعدك في التعرف على التوجهات الحديثة في مجال الشبكات وفهمها، بما في ذلك: الأتمتة والبرمجة، وكيفية تكوين وإدارة اتصال الشبكة السلكية واللاسلكية لنموذج اتصال الإنترنت الجديد.



بالإضافة إلى التعرف على (الشبكات المُعرّفة برمجيًا) Software-Defined Networking والتي تُعرف اختصاراً باسم SDN، والتعرف على التهديدات ونقاط الضعف في الشبكات لتأمينها.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل الدورة التدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 295 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 86%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر الشبكات من أبرز مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تُسارع الشركات من جميع الأحجام لتثبيت أنظمة جديدة لتعزيز بنيتها المعلوماتية، وتُعد شركة (سيسكو) Cisco من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الشبكات، بفضل التطوير المستمر لأجهزتها وخدماتها.

وبما أن زيادة الطلب الوظيفي والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث إن الشهادات ضرورية لصعود السلم الوظيفي. فمن الأفضل لك الحصول على شهادات سيسكو الرسمية التي ستساعدك كثيرًا في حياتك المهنية.

ستقدم سيسكو اختباراتها الجديدة للحصول على شهادة CCNA خلال شهر فبراير القادم؛ وسواء كنت معتمدًا بالفعل من سيسكو وتحتاج إلى إعادة الاشتراك، أو كنت ترغب في البدء من نقطة الصفر؛ فإن الدورة التدريبية الكاملة (The Complete 2020 Cisco CCNA Certification Prep Course) ستساعدك على اجتياز الاختبار الجديد مع خصم يصل إلى 86%.

تتيح لك هذه الدورة التدريبية الوصول مدى الحياة لأكثر من 64 درسًا مقسمة على أكثر من 30 ساعة تدريبية تؤهلك لاجتياز اختبار سيسكو الجديد.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 295 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 86 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الدورة التدريبية في اجتياز اختبار شهادة (CCNA 200-301) في الشبكات – والتي تعتبر بمثابة معيار جديد في هذا المجال لمسؤولي الشبكات، ومهندسي الدعم الفني، ومسؤولي مراكز البيانات – حيث ستساعدك في على التعرف على التوجهات الأحدث في مجال الشبكات وفهمها، بما في ذلك: الأتمتة والبرمجة، و كيفية تكوين وإدارة اتصال الشبكة السلكية واللاسلكية لنموذج اتصال الإنترنت الجديد.

بالإضافة إلى التعرف على (الشبكات المُعرّفة برمجيًا) Software-Defined Networking والتي تُعرف اختصاراً باسم SDN، مع التعرف على التهديدات ونقاط الضعف في الشبكات لتأمينها.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل الدورة التدريبية.

فيما يلي المواضيع التي تتضمنها هذه الدورة التدريبية:

Network fundamentals

Network access

IP connectivity

IP services

Security fundamentals

Automation and programmability

الحصول على الصفقة: من هنا.