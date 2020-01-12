نومورا: اليورو قد يرتفع إلى 1.16 دولار في العام الحالي

مباشر: توقع محللون في شركة "نومورا" ارتفاع اليورو إلى مستوى 1.16 دولار، بفضل تعافي الاقتصاد الأوروبي وانخفاض المخاطر السياسية في الكتلة.

ويرى الاستراتيجيون في "نومورا" عبر مذكرة بحثية، أمس الجمعة، أن اليورو سوف يعوض بعض خسائره في العام الماضي، مشيرين أن التعافي الدوري للاقتصاد من المتوقع أن يدعم العملة الموحدة في عام 2020، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

ويتداول اليورو حاليا قرب عند مستوى 1.11 دولار، بعد خسائر قوية أمام العملة الأمريكية في العام الماضي.

وتبرر المخاطر السياسية المتعلقة بالبريكست وتباطؤ نمو الاقتصاد مع البيانات القاتمة حقيقة الخسائر القوية لليورو في 2019.

وذكرت "نومورا" أنن البيانات الأوروبية من المتوقع أن تتحسن، وليس من المتوقع أن يغير البنك المركزي الأوروبي سياساته الحالية، كما أن هناك مجالاً لبعض الإصلاحات الإيجابية، وتراجع للتدفقات الخارجية بالإضافة إلى تراجع المخاطر السياسية، وجميعها عوامل ستساهم في صعود اليورو.

كما أوضح الاستراتيجيون: "نتوقع أن يتداول اليورو عند المستويات الحالية ويقترب من 1.16 دولار بحلول نهاية عام 2020، مع مخاطر في الاتجاه الصاعد للعملة إذا أدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مفاجأة سلبية للدولار الأمريكي".

وينتظر المستثمرون انعقاد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.