أخبار عاجلة

الرئيس التنفيذي لمجموعة (MBC) مارك أنطوان: استطاعت قنواتنا جذب 180 مليون مشاهد عربي -
المدير الفني لطنطا: بعتذز لكل جمهور وأهل طنطا .. "4 أهداف في 12 دقيقة عدد كبير جداً" -
حراك لبنان يستعيد زخمه.. إقفال طرقات ودعوات لإضراب شامل -
شاهد.. لحظة قصف إسرائيلي استهدف موقع "السفينة" غرب غزة -
سد النهضة.. وساطة ترامب وأوراق السيسي -
تصريحات قوية لـ سيد عبد الحفيظ عقب خماسية الأهلي أمام طنطا -
تصريحات "فايلر" في المؤتمر الصحفي عقب مباراة #الأهلي وطنطا -
"عماد متعب": كارتيرون كان مجبر على سياسة التدوير في مباراة طنطا ليستفيد من اللاعبين في إفريقيا -
محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات -
أخر النهار | الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا الخميس.. والصغرى بالقاهرة 12 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نومورا: اليورو قد يرتفع إلى 1.16 دولار في العام الحالي

Google+ Print
نومورا: اليورو قد يرتفع إلى 1.16 دولار في العام الحالي نومورا: اليورو قد يرتفع إلى 1.16 دولار في العام الحالي

مباشر: توقع محللون في شركة "نومورا" ارتفاع اليورو إلى مستوى 1.16 دولار، بفضل تعافي الاقتصاد الأوروبي وانخفاض المخاطر السياسية في الكتلة.

ويرى الاستراتيجيون في "نومورا" عبر مذكرة بحثية، أمس الجمعة، أن اليورو سوف يعوض بعض خسائره في العام الماضي، مشيرين أن التعافي الدوري للاقتصاد من المتوقع أن يدعم العملة الموحدة في عام 2020، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

ويتداول اليورو حاليا قرب عند مستوى 1.11 دولار، بعد خسائر قوية أمام العملة الأمريكية في العام الماضي.

وتبرر المخاطر السياسية المتعلقة بالبريكست وتباطؤ نمو الاقتصاد مع البيانات القاتمة حقيقة الخسائر القوية لليورو في 2019.

وذكرت "نومورا" أنن البيانات الأوروبية من المتوقع أن تتحسن، وليس من المتوقع أن يغير البنك المركزي الأوروبي سياساته الحالية، كما أن هناك مجالاً لبعض الإصلاحات الإيجابية، وتراجع للتدفقات الخارجية بالإضافة إلى تراجع المخاطر السياسية، وجميعها عوامل ستساهم في صعود اليورو.

كما أوضح الاستراتيجيون: "نتوقع أن يتداول اليورو عند المستويات الحالية ويقترب من 1.16 دولار بحلول نهاية عام 2020، مع مخاطر في الاتجاه الصاعد للعملة إذا أدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مفاجأة سلبية للدولار الأمريكي".

وينتظر المستثمرون انعقاد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات

محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات

الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية

الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية

محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية

محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية

إيطاليا تتلقى طلبات قياسية لبيع سندات لآجل 30 عاماً

إيطاليا تتلقى طلبات قياسية لبيع سندات لآجل 30 عاماً